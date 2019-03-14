Соцсеть «Одноклассники» сделает из снимков пользователей набор смайликов
Социальная сеть «Одноклассники» благодаря нейросетям сделает из снимков пользователей эмодзи. Об этом рассказала пресс-служба сайта.
Соцсеть интегрировала технологию от компании Mirror AI, в которой используется искусственный интеллект. «Одноклассники» теперь могут делать из фотографий людей картинки. Они имеют стиль смайликов и их можно использовать, как основное фото профиля.
У пользователей будет возможность создать самим образ эмодзи-аватара, выбрав прическу, цвет волос, наличие аксессуаров и другое. Некоторые функции приложения будут платными. Подобная функция доступна в iPhone с Face ID, она имеет название Memoji. Компания Apple демонстрировала ее с помощью знаменитостей. Среди социальных сетей «Одноклассники» первыми предоставят своей аудитории такую возможность.
Соцсеть интегрировала технологию от компании Mirror AI, в которой используется искусственный интеллект. «Одноклассники» теперь могут делать из фотографий людей картинки. Они имеют стиль смайликов и их можно использовать, как основное фото профиля.
У пользователей будет возможность создать самим образ эмодзи-аватара, выбрав прическу, цвет волос, наличие аксессуаров и другое. Некоторые функции приложения будут платными. Подобная функция доступна в iPhone с Face ID, она имеет название Memoji. Компания Apple демонстрировала ее с помощью знаменитостей. Среди социальных сетей «Одноклассники» первыми предоставят своей аудитории такую возможность.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:16