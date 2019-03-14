АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Соцсеть «Одноклассники» сделает из снимков пользователей набор смайликов

Социальная сеть «Одноклассники» благодаря нейросетям сделает из снимков пользователей эмодзи. Об этом рассказала пресс-служба сайта.
Соцсеть «Одноклассники» сделает из снимков пользователей набор смайликов

Соцсеть интегрировала технологию от компании Mirror AI, в которой используется искусственный интеллект. «Одноклассники» теперь могут делать из фотографий людей картинки. Они имеют стиль смайликов и их можно использовать, как основное фото профиля.

У пользователей будет возможность создать самим образ эмодзи-аватара, выбрав прическу, цвет волос, наличие аксессуаров и другое. Некоторые функции приложения будут платными. Подобная функция доступна в iPhone с Face ID, она имеет название Memoji. Компания Apple демонстрировала ее с помощью знаменитостей. Среди социальных сетей «Одноклассники» первыми предоставят своей аудитории такую возможность.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бойкотируемый мультфильм «Гурвинек»
Соцсеть «Одноклассники» сделает из
Агата Муцениеце сделала коррекцию волос
В Перми скончалась солистка «Балета
«Не в тему!»: Анастасия Тарасова в
Стас Пьеха рассказал, как изменилась
Слава резко прокомментировала ситуацию
Анастасия Волочкова представила
Вера Брежнева рассказала о своем
Алсу показала в Instagram фото с
Недостаток витамина B12 опасен для
Лайма Вайкуле едва не погибла от удара
Виктория Лопырева показала на фото
Ляйсан Утяшева романтично поздравила
Эксперты дали 5 эффективных советов по
Актёр Алексей Серебряков назвал жену
Медики рассказали об истории болезни
«Не биологическая дочь»: Мать Насти
Путин дал поручение выйти на ипотечную
Беременная Анастасия Цветаева решилась
Линдси Лохан заговорила нецензурными
Валерия похвасталась в Instagram первой
Павел Дуров: Аудитория Telegram выросла
Светлана Лобода в леопардовом костюме
В ядре Земли находятся тонны
«Ни ходить, ни дышать не могла»:
Ольга Серябкина рассказала о своем
Диета поможет решить проблему
Алекскандр Ревва и Баста сразятся в шоу
Бритни Спирс не может выйти замуж за
Просмотреть все новости