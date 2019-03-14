Слава резко прокомментировала ситуацию со скандальным фильмом о Майкле Джексоне
Певица Слава в комментарии к посту коллеги Глюкозы о скандальном фильме с участием Майкла Джексона резко высказалась насчёт данной ситуации. Речь идёт о документальной ленте «Покидая Неверленд», показанной широкой общественности в начале этого месяца.
В фильме ныне уже взрослые мужчины рассказывают о том, как они в детстве якобы подверглись домогательствам со стороны американского поп-короля. В отличие от телеведущей Ксении Бородиной, осудившей создателей данной кинокартины и её поклонников, Глюкоза поверила пострадавшим и выразила глубокое разочарование Майклом Джексоном. С ней оказалась солидарна и певица Слава. В комментарии под Instagram-постом коллеги артистка написала, что она бы на месте властей лишала людей, подвергающих растлению детей, детородного органа, причём публично.
Сама Глюкоза отметила, что после просмотра «Покидая Неверленд» она долго рыдала, жалея детей, подвергнутых сексуальному насилию.
В фильме ныне уже взрослые мужчины рассказывают о том, как они в детстве якобы подверглись домогательствам со стороны американского поп-короля. В отличие от телеведущей Ксении Бородиной, осудившей создателей данной кинокартины и её поклонников, Глюкоза поверила пострадавшим и выразила глубокое разочарование Майклом Джексоном. С ней оказалась солидарна и певица Слава. В комментарии под Instagram-постом коллеги артистка написала, что она бы на месте властей лишала людей, подвергающих растлению детей, детородного органа, причём публично.
Сама Глюкоза отметила, что после просмотра «Покидая Неверленд» она долго рыдала, жалея детей, подвергнутых сексуальному насилию.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:46