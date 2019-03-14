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Вера Брежнева рассказала о своем отношении к хейтерам

Экс-солистка популярного коллектива «ВИА Гра» и супруга продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева рассказала о своем отношении к хейтерам шоумену Вячеславу Манучарову. Певица назвала таких людей "недолюбленными".

Вера Брежнева рассказала о своем отношении к хейтерам

В интервью для YouTube-канала Манучарова популярная российская исполнительница сообщила, что никогда не использовала во время общения с недоброжелателями нецензурных выражений. По словам звезды, те, кто пишут «гадости» в ее адрес иногда не понимают нормальных слов, поэтому им нужно отвечать на их языке, далеком от культурной речи. Вера Брежнева рассказала, что ей жаль хейтеров, ведь у них, вероятно, не все хорошо в жизни. «Это люди недолюбленные», - отметила знаменитость. Ей иногда хочется отреагировать на критику, и она умышленно отвечает на комментарии. Брежнева признается, что есть такие пользователи, чьи сообщения лучше вообще не читать.
Вера Брежнева рассказала о своем отношении к хейтерам

Во время беседы с блогером исполнительница вспомнила, как негативно оценили фанаты фото ее младшей наследницы. Подобная реакция у подписчиков возникает, когда Брежнева публикует снимки с супругом. Время от времени звезда показывает особенно «остроумные» замечания Константину Меладзе, чтобы не переживать из-за чьей-то невоспитанности. Певица рада, что ей не приходится доказывать супругу через Instagram, что она его любит, и старается не афишировать подробности семейных взаимоотношений.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:30

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