Лайма Вайкуле едва не погибла от удара током на концерте в Одессе

Певица могла распрощаться с жизнью из-за неисправности аппаратуры, сломавшейся при монтаже концертной площадки. Вайкуле всегда возила с собой декорации и многоярусную сцену, а во время установки оборудования механики допустили халатность, повредив электрический кабель на 300 вольт. В то время артисты еще работали с микрофонами на проводах. Вайкуле, исполняя очередную композицию на одном из верхних ярусов, взялась за поручень сцены, кокетливо изогнувшись, и вдруг почувствовала сильный удар током. Певица отбросила микрофон, у нее отняло речь, но ей удалось удержаться на ногах. Артистка очень переживала за свое сердце, она с трудом добралась до гримерки и долго не могла прийти в себя.Вайкуле позже объяснили, у нее случился сильнейший спазм мышц. Певица прокусила себе щеку и язык. Если бы не сильное сердце, выдержавшее мощный разряд тока, знаменитость погибла бы. Исполнительница продолжила концерт, но для ее безопасности микрофон уже обернули диэлектрическим материалом.