АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Лайма Вайкуле едва не погибла от удара током на концерте в Одессе

Лайма Вайкуле в интервью на YouTube-шоу «Говорящие Головы» вспомнила случай, произошедший с ней на концерте в Одессе много лет назад. Артистка, получив удар током, едва не умерла прямо на сцене.
Лайма Вайкуле едва не погибла от удара током на концерте в Одессе

Певица могла распрощаться с жизнью из-за неисправности аппаратуры, сломавшейся при монтаже концертной площадки. Вайкуле всегда возила с собой декорации и многоярусную сцену, а во время установки оборудования механики допустили халатность, повредив электрический кабель на 300 вольт. В то время артисты еще работали с микрофонами на проводах. Вайкуле, исполняя очередную композицию на одном из верхних ярусов, взялась за поручень сцены, кокетливо изогнувшись, и вдруг почувствовала сильный удар током. Певица отбросила микрофон, у нее отняло речь, но ей удалось удержаться на ногах. Артистка очень переживала за свое сердце, она с трудом добралась до гримерки и долго не могла прийти в себя.

Вайкуле позже объяснили, у нее случился сильнейший спазм мышц. Певица прокусила себе щеку и язык. Если бы не сильное сердце, выдержавшее мощный разряд тока, знаменитость погибла бы. Исполнительница продолжила концерт, но для ее безопасности микрофон уже обернули диэлектрическим материалом.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бойкотируемый мультфильм «Гурвинек»
Соцсеть «Одноклассники» сделает из
Агата Муцениеце сделала коррекцию волос
В Перми скончалась солистка «Балета
«Не в тему!»: Анастасия Тарасова в
Стас Пьеха рассказал, как изменилась
Слава резко прокомментировала ситуацию
Анастасия Волочкова представила
Вера Брежнева рассказала о своем
Алсу показала в Instagram фото с
Недостаток витамина B12 опасен для
Лайма Вайкуле едва не погибла от удара
Виктория Лопырева показала на фото
Ляйсан Утяшева романтично поздравила
Эксперты дали 5 эффективных советов по
Актёр Алексей Серебряков назвал жену
Медики рассказали об истории болезни
«Не биологическая дочь»: Мать Насти
Путин дал поручение выйти на ипотечную
Беременная Анастасия Цветаева решилась
Линдси Лохан заговорила нецензурными
Валерия похвасталась в Instagram первой
Павел Дуров: Аудитория Telegram выросла
Светлана Лобода в леопардовом костюме
В ядре Земли находятся тонны
«Ни ходить, ни дышать не могла»:
Ольга Серябкина рассказала о своем
Диета поможет решить проблему
Алекскандр Ревва и Баста сразятся в шоу
Бритни Спирс не может выйти замуж за
Просмотреть все новости