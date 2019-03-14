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Ляйсан Утяшева романтично поздравила супруга Павла Волю с юбилеем

Знаменитая художественная гимнастка Ляйсан Утяшева на своей Instagram-странице романтично поздравила супруга Павла Волю с юбилеем. Эстрадному артисту разговорного жанра 14 марта исполнилось 40 лет.
Ляйсан Утяшева романтично поздравила супруга Павла Волю с юбилеем

В честь знаменательной даты Ляйсан Утяшева создала позитивный ролик из наиболее забавных снимков возлюбленного и поделилась результатом своей работы с Instagram-аудиторией. В подписи к фотоподборке спортсменка назвала Павла Волю своей опорой, лучшим в мире супругом и замечательным отцом.

Через пару часов после публикации в соцсети пользователи просмотрели видео около 300 000 раз. В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям Павла Воли с юбилеем и написали для него много пожеланий.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00

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