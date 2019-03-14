Ляйсан Утяшева романтично поздравила супруга Павла Волю с юбилеем
Знаменитая художественная гимнастка Ляйсан Утяшева на своей Instagram-странице романтично поздравила супруга Павла Волю с юбилеем. Эстрадному артисту разговорного жанра 14 марта исполнилось 40 лет.
В честь знаменательной даты Ляйсан Утяшева создала позитивный ролик из наиболее забавных снимков возлюбленного и поделилась результатом своей работы с Instagram-аудиторией. В подписи к фотоподборке спортсменка назвала Павла Волю своей опорой, лучшим в мире супругом и замечательным отцом.
Через пару часов после публикации в соцсети пользователи просмотрели видео около 300 000 раз. В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям Павла Воли с юбилеем и написали для него много пожеланий.
В честь знаменательной даты Ляйсан Утяшева создала позитивный ролик из наиболее забавных снимков возлюбленного и поделилась результатом своей работы с Instagram-аудиторией. В подписи к фотоподборке спортсменка назвала Павла Волю своей опорой, лучшим в мире супругом и замечательным отцом.
Через пару часов после публикации в соцсети пользователи просмотрели видео около 300 000 раз. В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям Павла Воли с юбилеем и написали для него много пожеланий.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00