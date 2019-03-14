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Эксперты дали 5 эффективных советов по улучшению памяти

Эксперты дали 5 эффективных советов по улучшению памяти и мозговой активности. Для формирования новых нейронов полезно правильно питаться, учить стихи и заниматься сексом.
Эксперты дали 5 эффективных советов по улучшению памяти

Эксперты перечислили методики для улучшения памяти, которые лучше всего применять комплексно. В рацион питания необходимо добавить продукты с витамином E, антиоксидантами, цинком и магнием. Такие содержатся в кофеине, а жирные сорта рыбы с Омега-3 способствуют выработке нервных клеток и снижению риска болезни Альцгеймера.

Здоровый сон напрямую связан с памятью. Эксперименты показывают, что утром человек вспомнит куда больше выученных накануне слов, чем сделает это вечером. В гиппокампе людей 25-45 лет активно вырабатываются нейроны во время занятия сексом. Весьма полезно получать гормоны серотонин и дофамин, которые также синтезируются во время физических нагрузок.

Эксперты советуют всё время учиться новому: читать, посещать курсы и осваивать новые языки. Для получения нового опыта достаточно просто выйти из зоны комфорта.

Для регулярной тренировки памяти можно учить в неделю одно стихотворение. Для этого стоит подключить воображение, построить ассоциации и визуальные образы.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:56

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