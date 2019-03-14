Медики рассказали об истории болезни Юлии Началовой





По мнению медицинских специалистов, поп-звезде не дают нормально жить и ухудшают состояние одновременно несколько заболеваний. Юлия Началова уже около семи лет страдает от «болезни королей» - подагры. Здоровье звезды подорвала и обнаруженная врачами системная красная волчанка, а также сахарный диабет второго типа. Последний был диагностирован полгода назад.Согласно имеющимся данным, у певицы появился отёк на ноге из-за ссадины, затем специалисты обнаружили гиперемию по голени. Началова находилась под наблюдением хирурга, однако потом, вероятно, пошло воспаление. Состояние здоровья исполнительницы резко ухудшилось: появилась высокая температура, пошла нагрузка на почки. Звезду госпитализировали в одну из больниц 8 марта, где сделали ей искусственную вентиляцию легких и ввели в состояние искусственной комы.Врачи рассказали журналистам, что из-за резкого повышения глюкозы в крови у 38-летней Юлии обострилась подагра. По словам экспертов, высокий уровень сахара в крови может спровоцировать болезни почек, печени и даже туберкулез. На сегодняшний день состояние здоровья представительницы российского шоубиза остается тяжелым.