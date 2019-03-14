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Актёр Алексей Серебряков назвал жену личным психологом

Актёр театра и кино Алексей Серебряков, брак которого с хореографом Марией Серебряковой считается одним из самых крепких среди представителей шоу-бизнеса, назвал свою жену личным психологом. Знаменитость поделился секретами семейного счастья с сотрудниками издания «Теленеделя».
Актёр Алексей Серебряков назвал жену личным психологом

Алексей и Мария Серебряковы узаконили свои отношения в 1990-х годах, на тот момент у танцовщицы имелась дочь от прежнего брака. Впоследствии супруги усыновили ещё двоих детей. Как объяснял актёр, они с возлюбленной дважды пытались родить ребёнка, но в силу определённых причин, им не называемых, так ничего и не получилось. Из-за любви к избраннице артист решил больше не провоцировать такие ситуации, а приёмных сыновей пара считает родными.
Актёр Алексей Серебряков назвал жену личным психологом

Алексея Серебрякова никогда не замечали в каких-либо скандалах, связанных с супружеской неверностью, что очень отличает его от многих современных звёзд шоу-бизнеса. Знаменитость поделился секретом собственного семейного счастья – своих «половинок» следует беречь, причём как мужу, так и жене. Часто человек поступает жестоко и даже делает это намеренно, о чём впоследствии сожалеет. Но этого делать не нужно, поделился размышлениями кинозвезда, избранница которого настолько его понимает во всём, что он называет её своим личным психологом.



 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:52

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