Путин дал поручение выйти на ипотечную ставку ниже 8 процентов

"Нужно настроить банки таким образом, чтобы те были заинтересованы в такой работе", - подытожил Путин.





На собрании Российского союза предпринимателей и промышленников Путин высказался, что стране нужно выходить на ипотечную ставку меньше 8 процентов. В связи с поднятием НДС с показателя 9,5% она дошла до 10,5-11 процентов в последние месяцы. Президент сообщил, что больше негативный эффект на кредитах не отразится, поэтому государство возьмёт курс на понижение ставки и инфляции.Так, к 2024 году банки выйдут на прошлый показатель в 8% и далее станут двигаться к 7,8-7,9%. Затронул Путин и тему строительства, которое в последнее время активно развивается.При этом честные застройщики иногда попадают в сложные ситуации. Чтобы этого избежать, банкам необходимо больше взаимодействовать со строительными компаниями. С россиян необходимо переложить ожидаемые риски.