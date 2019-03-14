Валерия похвасталась в Instagram первой пойманной на Мальдивах рыбой

В посте к кадру Валерия написала, что, к её сожалению, никто из её окружения не успел заснять на видео тот восторг, который испытала она с мужем после пойманной первой «мальдивской» рыбки. «Мы радовались и прыгали, словно дети», – отметила знаменитость.В комментариях Instagram-подписчики Валерии рассказали своему кумиру об их любви к рыбалке, и необязательно на Мальдивах – но также и в родных краях. Также поклонники выразили восхищение внешним видом певицы, которая 17 апреля отметит своё 51-летие.