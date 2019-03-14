Ольга Серябкина рассказала о своем изменившемся отношении к критике

Прежде экс-певица Serebro очень расстраивалась из-за критики хейтеров, но спустя время ее отношение к этому изменилось. В настоящее время она нормально относится к тому, что кто-то положительно относится к ее песням, а кто-то придерживается обратного мнения. Ольга Серябкина стремится быть такой, какой она есть в действительности, и не подчиняться стереотипам, не думая о границах, которые люди строят сами.Фолловеры согласились с отношением знаменитости к критическим выпадам, поддержав ее. При этом определенные фанаты по-прежнему обвиняют ее в распаде любимой поп-группы.