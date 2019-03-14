АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Ольга Серябкина рассказала о своем изменившемся отношении к критике

Ольга Серябкина рассказала журналистам о своем изменившемся отношении к критике. Певица раньше близко к сердцу воспринимала каждое обидное слово в свой адрес со стороны подписчиков.
Ольга Серябкина рассказала о своем изменившемся отношении к критике

Прежде экс-певица Serebro очень расстраивалась из-за критики хейтеров, но спустя время ее отношение к этому изменилось. В настоящее время она нормально относится к тому, что кто-то положительно относится к ее песням, а кто-то придерживается обратного мнения. Ольга Серябкина стремится быть такой, какой она есть в действительности, и не подчиняться стереотипам, не думая о границах, которые люди строят сами.

Фолловеры согласились с отношением знаменитости к критическим выпадам, поддержав ее. При этом определенные фанаты по-прежнему обвиняют ее в распаде любимой поп-группы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актёр Алексей Серебряков назвал жену
Медики рассказали об истории болезни
«Не биологическая дочь»: Мать Насти
Путин дал поручение выйти на ипотечную
Беременная Анастасия Цветаева решилась
Линдси Лохан заговорила нецензурными
Валерия похвасталась в Instagram первой
Павел Дуров: Аудитория Telegram выросла
Светлана Лобода в леопардовом костюме
В ядре Земли находятся тонны
«Ни ходить, ни дышать не могла»:
Ольга Серябкина рассказала о своем
Диета поможет решить проблему
Алекскандр Ревва и Баста сразятся в шоу
Бритни Спирс не может выйти замуж за
Росавиация: Россия закрыла воздушное
Учёные: Вымирание мамонтов было
Ирина Алферова отметила день рождения
Экс-певица «Демо» Саша Зверева
Японское блюдо поможет похудеть и
Линейку моделей Mercedes-AMG
Вера Брежнева с возрастом начала
Поклонники раскритиковали новое шоу
Специалисты анонсировали самые дешёвые
Михаил Пореченков опроверг теорию о
Роман Курцын празднует свое 34-летие
«Яндекс» подвергся кибератаке из-за
«Сам виноват»: Андрей Разин ответил на
WebMoney запускает процесс
Эксперты анонсировали новинки 2019 года
Просмотреть все новости