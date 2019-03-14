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Бритни Спирс не может выйти замуж за Сэма Асгари без разрешения отца Джеймса

Звезда Голливуда Бритни Спирс в свои 37 лет находится под опекой своего родителя Джеймса Спирса. Поп-дива не может выйти замуж за возлюбленного Сэма Асгари без отцовского разрешения, так как он распоряжается личной жизнью дочери.

Бритни Спирс не может выйти замуж за Сэма Асгари без разрешения отца Джеймса

Бритни Спирс, имея мировую славу, армию поклонников и многомиллионное состояние, не может назвать себя свободной и независимой женщиной. Поп-дива уже несколько лет встречается с моделью и бодибилдером Сэмом Асгари. Пара давно готова к свадьбе, но такое важное решение сама артистка принять не может.

Без родительского разрешения звезда не имеет права связывать себя новыми узами брака. Это связано с непростыми ситуациями, с которыми Бритни Спирс пришлось столкнуться в жизни. На пике популярности певица начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. После развода с Федерлайном в 2007 году проблемы у поп-звезды стали серьезнее и ей пришлось лечь в психиатрическую клинику. С тех пор родитель стал контролировать все действия знаменитой дочери, так как в 2008 году суд признал Бритни Спирс недееспособной, назначив отца ее опекуном.
Бритни Спирс не может выйти замуж за Сэма Асгари без разрешения отца Джеймса

Друзья Бритни Спирс рассказали журналистам, что поп-дива мечтает о свадьбе с 25-летним Асгари и хочет родить ему наследника. Джеймс и Линн Спирс уверены, что молодой избранник их дочери – альфонс, и не хотят видеть его своим зятем.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:23

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