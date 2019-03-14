Бритни Спирс не может выйти замуж за Сэма Асгари без разрешения отца Джеймса





Бритни Спирс, имея мировую славу, армию поклонников и многомиллионное состояние, не может назвать себя свободной и независимой женщиной. Поп-дива уже несколько лет встречается с моделью и бодибилдером Сэмом Асгари. Пара давно готова к свадьбе, но такое важное решение сама артистка принять не может.Без родительского разрешения звезда не имеет права связывать себя новыми узами брака. Это связано с непростыми ситуациями, с которыми Бритни Спирс пришлось столкнуться в жизни. На пике популярности певица начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. После развода с Федерлайном в 2007 году проблемы у поп-звезды стали серьезнее и ей пришлось лечь в психиатрическую клинику. С тех пор родитель стал контролировать все действия знаменитой дочери, так как в 2008 году суд признал Бритни Спирс недееспособной, назначив отца ее опекуном.Друзья Бритни Спирс рассказали журналистам, что поп-дива мечтает о свадьбе с 25-летним Асгари и хочет родить ему наследника. Джеймс и Линн Спирс уверены, что молодой избранник их дочери – альфонс, и не хотят видеть его своим зятем.