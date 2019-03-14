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Учёные: Вымирание мамонтов было спровоцировано падением астероида

Учёные из Чили и США подтвердили, что вымирание мамонтов спровоцировало падение астероида. Следы катастрофы геологи нашли в древних слоях почвы.
Учёные: Вымирание мамонтов было спровоцировано падением астероида

Международная группа учёных нашла доказательства теории, по которой 10-12 тысяч лет назад мамонты вымерли из-за падения астероида. Произошло это в связи с резко наступившим похолоданием. В ходе голоценового вымирания исчезли 34 известных рода животных. В 2012 году сотрудники Национальной академии наук в США изучили слой отложений на дне озера Куицео в Мексике.

В окаменелостях возрастом 13 тысяч лет нашли частицы алмазов и сферулы. Такие следы обычно остаются от упавших метеоритов и астероидов. Недавно осадочные породы в Пилауко Баджо исследовали американские и чилийские специалисты. Помимо расплавленных минералов, геологи нашли микроскопические шарики со следами сильных пожаров.

Также в слое было аномально много платины, золота, хрома и железа, но очень мало останков животных, грибов и растений. Учёные считают, что находки свидетельствуют о наступлении природной катастрофы после падения гигантского астероида.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:09

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