Ирина Алферова отметила день рождения на сцене родного театра

Здесь Алферова прослужила последние 18 лет, талантливо сыграв множество ярких ролей и даря зрителю незабываемые впечатления. 13 марта в родном для актрисы театре состоялся ее творческий вечер. В зале присутствовали мать именинницы, дочь, которая пошла по стопам знаменитой родительницы, и 11-летняя внучка Евдокия Бероева.После мероприятия Ксения Алферова сфотографировалась с родными людьми. Актриса в подписи к снимку, появившемуся в ее Instagram-аккаунте, отметила, что на нем представлены три поколения, а четвертое «исполняет роль фотографа». Знаменитость похвасталась, ее звездной маме зал аплодировал стоя, хором поздравляя с днем рождения, а бабушка была горда за нее и очень счастлива.