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Ирина Алферова отметила день рождения на сцене родного театра

Ирина Алферова, считающаяся одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа, 13 марта отметила 68-летие. День рождения знаменитость отпраздновала на сцене своего родного театра «Школа современной пьесы».
Ирина Алферова отметила день рождения на сцене родного театра

Здесь Алферова прослужила последние 18 лет, талантливо сыграв множество ярких ролей и даря зрителю незабываемые впечатления. 13 марта в родном для актрисы театре состоялся ее творческий вечер. В зале присутствовали мать именинницы, дочь, которая пошла по стопам знаменитой родительницы, и 11-летняя внучка Евдокия Бероева.
Ирина Алферова отметила день рождения на сцене родного театра

После мероприятия Ксения Алферова сфотографировалась с родными людьми. Актриса в подписи к снимку, появившемуся в ее Instagram-аккаунте, отметила, что на нем представлены три поколения, а четвертое «исполняет роль фотографа». Знаменитость похвасталась, ее звездной маме зал аплодировал стоя, хором поздравляя с днем рождения, а бабушка была горда за нее и очень счастлива.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:04

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