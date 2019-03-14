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Линейку моделей Mercedes-AMG электрифицируют за счёт появления подключаемых гидридов

По заявлению представителей немецкого бренда, вся линейка версий Mercedes-AMG вскоре будет электрифицирована благодаря появлению подключаемых гидридов. Компания с 2020 года начнёт предлагать «заряженные» модели, имеющие блок EQ Power+.

Линейку моделей Mercedes-AMG электрифицируют за счёт появления подключаемых гидридов


Он увеличит отдачу силовых установок, позволив электрокарам преодолевать расстояние в 50 км. Версии Mercеdes-AMG будут оснащаться PHEV-системой третьей генерации с электродвигателем на 122 л.с. Аккумуляторная батарея, а также компоновка силового агрегата будет аналогичной подключаемым гибридам C-Class, E-Class, а также S-Class из семейства EQ Power. Стоит отметить, что различия будут непосредственно в настройках. Так на авто AMG функциональность гибридного блока будет смещена не в сторону улучшения топливной экономичности, а для увеличения мощности.

Линейка Mercedes-AMG имеет уже умеренные гибриды. Сюда вошли Mercedes-AMG CLS 53, а также кроссовер версии GLE 53. Данные модели получили трехлитровую рядную «шестерку» с турбонагнетателем, электрический компрессор, 48-вольтовый стартер-генератора EQ Boost, а также девятидиапазонный «автомат». Авто генерируют 435 лошадиных сил. Между тем EQ Boost может кратковременно увеличивать отдачу мотора ещё на 22 л.с.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:50

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