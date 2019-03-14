Специалисты анонсировали самые дешёвые и дорогие в эксплуатации авто в России





Специалисты в учёт брали следующие параметры: размер транспортного налога/ государственной пошлины, цена ОСАГО, стоимость горючего, расход топлива. В выборке брали участие авто, средний пробег которых составлял 15 000 км, владельцами которых являлись водители старше 22 лет, имеющие стаж управления более 3 лет. По заявлениям экспертов, самым дорогим по эксплуатации авто в РФ стала версия BMW X6 M. Владелец должен в среднем тратить на содержание такой машины около 222 700 руб/год. При этом гибридная версия Toyota Prius оказалась самой бюджетной для повседневного использования (45 800 руб/год). На второй позиции дорогих авто оказался Hummer H2 (211 900 руб/год). Третье место занял Cadillac Escalade (203 100 руб/год). Поклонникам отечественных авто ТагАЗ Road Partner либо УАЗ «Патриот» придётся выложить за год по 145 500 или 113 300 рублей соответственно.В обслуживании среди российских авто дешевле всех оказалась версия Lada Vesta (67 900 руб/год). Далее идут Lada Granta, а также ВАЗ-2109. Список замыкает Daewoo Matiz (60 500 руб/год).