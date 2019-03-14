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Специалисты анонсировали самые дешёвые и дорогие в эксплуатации авто в России

Эксперты анонсировали самые дешёвые и дорогие в эксплуатации авто в России. При этом было проанализировано 400 000 машин за прошлый год.

Специалисты анонсировали самые дешёвые и дорогие в эксплуатации авто в России


Специалисты в учёт брали следующие параметры: размер транспортного налога/ государственной пошлины, цена ОСАГО, стоимость горючего, расход топлива. В выборке брали участие авто, средний пробег которых составлял 15 000 км, владельцами которых являлись водители старше 22 лет, имеющие стаж управления более 3 лет. По заявлениям экспертов, самым дорогим по эксплуатации авто в РФ стала версия BMW X6 M. Владелец должен в среднем тратить на содержание такой машины около 222 700 руб/год. При этом гибридная версия Toyota Prius оказалась самой бюджетной для повседневного использования (45 800 руб/год). На второй позиции дорогих авто оказался Hummer H2 (211 900 руб/год). Третье место занял Cadillac Escalade (203 100 руб/год). Поклонникам отечественных авто ТагАЗ Road Partner либо УАЗ «Патриот» придётся выложить за год по 145 500 или 113 300 рублей соответственно.

В обслуживании среди российских авто дешевле всех оказалась версия Lada Vesta (67 900 руб/год). Далее идут Lada Granta, а также ВАЗ-2109. Список замыкает Daewoo Matiz (60 500 руб/год).



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

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