АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Роман Курцын празднует свое 34-летие

Сегодня актер Роман Курцын празднует свой день рождения. Знаменитости исполнилось 34 года.

Роман Курцын празднует свое 34-летие

Роман Курцын появился на свет в Костроме. Но своим домом знаменитости считает Ярославль, поскольку именно там он закончил актёрскую школу в театральном институте. В 34 года актер очень популярен и имеет огромное количество преданных поклонников, на его страницу в Instagram подписано более 411 000 пользователей Сети. Знаменитость активно занимается спортом и любит демонстрировать свое накаченное тело.

Роман Курцын празднует свое 34-летие

Роман Курцын стал известен благодаря своим ролям в такие телесериалах, как "Чемпион", "Меч" и "Корабль". Первым полнометражным кинофильмом, для актера стала драма "Жажда". Теперь на счету знаменитости такие картины, как "Крым", "Детки напрокат" и "Я худею". Помимо работы в кинематографе, он играет в театральных постановках, среди которых "Карусель по господину Фрейду" и "Страсти под вязами". Актер женат на своей сокурснице Анне Назаровой, которая подарила ему сына Алексея.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Росавиация: Россия закрыла воздушное
Учёные: Вымирание мамонтов было
Ирина Алферова отметила день рождения
Экс-певица «Демо» Саша Зверева
Японское блюдо поможет похудеть и
Линейку моделей Mercedes-AMG
Вера Брежнева с возрастом начала
Поклонники раскритиковали новое шоу
Специалисты анонсировали самые дешёвые
Михаил Пореченков опроверг теорию о
Роман Курцын празднует свое 34-летие
«Яндекс» подвергся кибератаке из-за
«Сам виноват»: Андрей Разин ответил на
WebMoney запускает процесс
Эксперты анонсировали новинки 2019 года
Иосиф Оганесян заявил, что готов при
В Испании врачи пришили мужчине пенис,
Opel сообщил, какие модели попадут на
Кайли Дженнер рассказала о кулинарных
Инсайдер: Audi S5 получит дизельный
Максим Виторган по примеру своей жены
Александр Панайотов желает Юлии
Древние британцы устраивали пиры у
Киберзлоумышленники заразили вирусом
Актер Робби Колтрейн оказался прикован
Алеся Кафельникова показала новые фото
Google выпустила бета-версию новой OC
Авто марки Cadillac 2020 модельного
Митю Фомина не пустили на борт самолета
«Заряженный» универсал Lada Vesta SW
Просмотреть все новости