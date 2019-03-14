Роман Курцын празднует свое 34-летие

Роман Курцын появился на свет в Костроме. Но своим домом знаменитости считает Ярославль, поскольку именно там он закончил актёрскую школу в театральном институте. В 34 года актер очень популярен и имеет огромное количество преданных поклонников, на его страницу в Instagram подписано более 411 000 пользователей Сети. Знаменитость активно занимается спортом и любит демонстрировать свое накаченное тело.Роман Курцын стал известен благодаря своим ролям в такие телесериалах, как "Чемпион", "Меч" и "Корабль". Первым полнометражным кинофильмом, для актера стала драма "Жажда". Теперь на счету знаменитости такие картины, как "Крым", "Детки напрокат" и "Я худею". Помимо работы в кинематографе, он играет в театральных постановках, среди которых "Карусель по господину Фрейду" и "Страсти под вязами". Актер женат на своей сокурснице Анне Назаровой, которая подарила ему сына Алексея.