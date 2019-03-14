«Яндекс» подвергся кибератаке из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора





Виртуальная атака удерживалась техническими специалистами «Яндекса» на протяжении нескольких суток. И хотя заблокировать веб-ресурсы киберзлоумышленникам не удалось, их действия оставили свой след: скорость доступа к сервисам компании была заметно снижена.Как пишет издание РБК, от подобных кибератак не может быть застрахована ныне ни одна компания. В зоне риска находится любой интернет-сайт.