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«Яндекс» подвергся кибератаке из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора

Ряд сетевых холдингов, включая «Яндекс», подвергся мощной кибератаке, для осуществления которой злоумышленники использовали уязвимость, имевшуюся в системе блокировки интернет-ресурсов Роскомнадзора. Хакеры завладевали доменами, включенными в этот реестр, и связывали их с IP-адресами любых иных сайтов, добиваясь прекращения доступа к ним.
«Яндекс» подвергся кибератаке из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора

Виртуальная атака удерживалась техническими специалистами «Яндекса» на протяжении нескольких суток. И хотя заблокировать веб-ресурсы киберзлоумышленникам не удалось, их действия оставили свой след: скорость доступа к сервисам компании была заметно снижена.

Как пишет издание РБК, от подобных кибератак не может быть застрахована ныне ни одна компания. В зоне риска находится любой интернет-сайт.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:08

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