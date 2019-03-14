Эксперты анонсировали новинки 2019 года для российского авторынка





Транспортное средство наделили эффектной внешностью, выполненной в концепции Dynamic Shield. В авто оставили проверенную годами «начинку». Далее следует кросс-купе версии Renault Arkana. Производство этого авто готовят уже на территории Подмосковья. Машину наделят 1.3-литровыми силовыми агрегатами на 140-160 лошадиных сил. На третьем месте размещается Toyota Corolla. Авто построили на новой современной платформе TNGA. В РФ уже открыли предзаказ на модели. Транспортное средство расценивается от 1,173 млн рублей. В текущем году в РФ появится версия KIA Soul новой генерации. Автомобиль сохранил узнаваемость, однако получил современное оснащение. Модель в ЕС предложат в виде электрокара, а в России с бензиновыми силовыми установками.На пятом месте размещается Skoda Karoq. Кроссовер построили на модульном современном шасси MQB. Авто выступит прямым конкурентом для паркетников В-класса, которые реализуют в России. В данный список следует ещё отнести Audi Q3 и BMW 3. За ними следует версия Volvo S60, а также Mercedes-Benz B-Class.