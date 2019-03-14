Древние британцы устраивали пиры у Стоунхенджа 4,5 тысячи лет назад





Университетский колледж Лондона совместно с Университетом Кардиффа провёл изотопный анализ останков, которые нашли возле Стоунхенджа. Всего археологам удалось откопать кости 131 свиньи. Историки посчитали, что долгие годы жители неолита могли пригонять их к ритуальному месту, чтобы там устроить большой пир.Исследователи проверили соотношение химических элементов в останках, которое рассказывает о геологии, климате и рационе питания животных. Изотопы показали, что свиньи жили на совершенно разных территориях острова.Их разводили на юге Шотландии, в Западном Уэльсе и северо-восточной части Британии. Таким образом, 4,5 тысячи лет назад англичане уже имели тесную социальную общность, вместе отмечали религиозные праздники и пировали.Также к Стоунхенджу свиней необходимо было как-то перевозить, ведь пригнать их пешком было бы невозможно. Даже если животные забивались перед путешествием, британцы имели технологии и навыки консервации либо гужевой транспорт.