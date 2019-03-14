АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.02 USD 65.59
Курс валют на 14.03.2019

Древние британцы устраивали пиры у Стоунхенджа 4,5 тысячи лет назад

Древние британцы устраивали пиры у Стоунхенджа 4,5 тысячи лет назад, выяснили учёные. Жители острова привозили с собой свиней со всех его концов.
Древние британцы устраивали пиры у Стоунхенджа 4,5 тысячи лет назад

Университетский колледж Лондона совместно с Университетом Кардиффа провёл изотопный анализ останков, которые нашли возле Стоунхенджа. Всего археологам удалось откопать кости 131 свиньи. Историки посчитали, что долгие годы жители неолита могли пригонять их к ритуальному месту, чтобы там устроить большой пир.

Исследователи проверили соотношение химических элементов в останках, которое рассказывает о геологии, климате и рационе питания животных. Изотопы показали, что свиньи жили на совершенно разных территориях острова.

Их разводили на юге Шотландии, в Западном Уэльсе и северо-восточной части Британии. Таким образом, 4,5 тысячи лет назад англичане уже имели тесную социальную общность, вместе отмечали религиозные праздники и пировали.

Также к Стоунхенджу свиней необходимо было как-то перевозить, ведь пригнать их пешком было бы невозможно. Даже если животные забивались перед путешествием, британцы имели технологии и навыки консервации либо гужевой транспорт.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Испании врачи пришили мужчине пенис,
Opel сообщил, какие модели попадут на
Кайли Дженнер рассказала о кулинарных
Инсайдер: Audi S5 получит дизельный
Максим Виторган по примеру своей жены
Александр Панайотов желает Юлии
Древние британцы устраивали пиры у
Киберзлоумышленники заразили вирусом
Актер Робби Колтрейн оказался прикован
Алеся Кафельникова показала новые фото
Google выпустила бета-версию новой OC
Авто марки Cadillac 2020 модельного
Митю Фомина не пустили на борт самолета
«Заряженный» универсал Lada Vesta SW
Вера Брежнева предпочитает отдыхать с
Филипп Киркоров мечтает на время уйти
Ученые разгадывают тайну мумии «спящей
Forbes представил список российских
Минприроды впервые подсчитало стоимость
В Мексике обнаружены нефритовые камни с
Дочь госпитализированной Юлии Началовой
Меган Маркл ушла в декретный отпуск
«Яркие короткие юбки»: Ольга Кабо
Песня группы «Курара» стала саундреком
Актер Люк Перри составил завещание
Коалиция генетиков призвала к мораторию
Обнажившаяся Ирина Пегова поделилась
Врач Булат Валитов: Причиной болезни
Одноклассники и учителя Павла Воли
Специалисты поделились десятью
Просмотреть все новости