Киберзлоумышленники заразили вирусом более 200 приложений в Google Play





Вредоносную структуру обнаружили сотрудники Check Point. Они утверждают, что находка предназначена для сбора приватных данных пользователей, фишинга, и демонстрации рекламы владельцам мобильных аппаратов. Хакеры запускали ее в основном в играх - шутерах и «гонках». После обнародования сообщений о работе трояна юзеры заявили представителям Google о проблеме. К настоящему времени она устранена.Эксперты зафиксировали вирус еще в начале года. В Check Point считают, что хакеры могли спровоцировать других разработчиков, не знавших об опасном содержимом приложений, к дальнейшему применению зараженного кода в собственной работе.