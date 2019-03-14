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Киберзлоумышленники заразили вирусом более 200 приложений в Google Play

Киберзлоумышленники внедрили код-троян в мобильные приложения для Android, имеющиеся в маркете Google Play. В общей сложности им удалось заразить 206 программ, а количество загрузок составило 150 миллионов.
Киберзлоумышленники заразили вирусом более 200 приложений в Google Play

Вредоносную структуру обнаружили сотрудники Check Point. Они утверждают, что находка предназначена для сбора приватных данных пользователей, фишинга, и демонстрации рекламы владельцам мобильных аппаратов. Хакеры запускали ее в основном в играх - шутерах и «гонках». После обнародования сообщений о работе трояна юзеры заявили представителям Google о проблеме. К настоящему времени она устранена.

Эксперты зафиксировали вирус еще в начале года. В Check Point считают, что хакеры могли спровоцировать других разработчиков, не знавших об опасном содержимом приложений, к дальнейшему применению зараженного кода в собственной работе.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:15

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