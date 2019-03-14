Google выпустила бета-версию новой OC Android Q





Большая часть современных мобильных гаджетов на вышеуказанной OC работают на версии 8 Oreo и более ранних. Американская фирма ныне трудится над выпуском Android Q, официальный релиз которой состоится через время, а пока проект доступен лишь для программистов. Бета-версия вышла совсем недавно и каких-либо масштабных изменений в ней пока нет, но известные на сегодня "фишки" были обнародованы сотрудниками компании.В первую очередь следует отметить гибкие настройки приватности. Если прежде возможности регулирования доступа к местоположению являлись довольно грубыми, когда юзер мог либо полностью запретить определение геопозиции, либо разрешить, то теперь разрешить доступ можно в том случае, когда работает программа.Помимо того, благодаря Android Q, пользователи смогут применить NFC и Wi-Fi прямиком из приложений, не переходя при этом в "Настройки", как это было ранее.Порадует обновленная OC покупателей сгибаемых смартфонов. Google осенью пообещала клиентам поддержать новый тренд, что актуально для юзеров с Huawei Mate X Galaxy Fold. К слову, мобильные аппараты Pixel от разработчика тоже будут работать на Q-версии.