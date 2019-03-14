Forbes представил список российских холостяков- миллиардеров
Составлен список российских холостяков- миллиардеров. Эту информацию опубликовал американский финансово-экономический журнал Forbes.
По предыдущему рейтингу издания о самых богатых мужчинах России можно заметить, что среди них немало одиноких. Первые три позиции заняли Михаил Прохоров, Роман Абрамович и Михаил Фридман. В 2019 году в список попал и Олег Дерипаска, который развелся со своей женой после 17 лет семейной жизни.
Первую позицию занимает 54-летний Михаил Фридман, состояние которого составляет 15 миллиардов долларов. Мужчина владеет холдингами LetterOne и "Альфа-Групп. Официально женат он был один раз. Бизнесмен имеет четверых детей двое рождены от законной жены, еще двое от гражданской.
Всего список составили 14 самых богатых неженатых или разведенных мужчин РФ.
По предыдущему рейтингу издания о самых богатых мужчинах России можно заметить, что среди них немало одиноких. Первые три позиции заняли Михаил Прохоров, Роман Абрамович и Михаил Фридман. В 2019 году в список попал и Олег Дерипаска, который развелся со своей женой после 17 лет семейной жизни.
Первую позицию занимает 54-летний Михаил Фридман, состояние которого составляет 15 миллиардов долларов. Мужчина владеет холдингами LetterOne и "Альфа-Групп. Официально женат он был один раз. Бизнесмен имеет четверых детей двое рождены от законной жены, еще двое от гражданской.
Всего список составили 14 самых богатых неженатых или разведенных мужчин РФ.
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:09