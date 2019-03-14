Forbes представил список российских холостяков- миллиардеров





По предыдущему рейтингу издания о самых богатых мужчинах России можно заметить, что среди них немало одиноких. Первые три позиции заняли Михаил Прохоров, Роман Абрамович и Михаил Фридман. В 2019 году в список попал и Олег Дерипаска, который развелся со своей женой после 17 лет семейной жизни.Первую позицию занимает 54-летний Михаил Фридман, состояние которого составляет 15 миллиардов долларов. Мужчина владеет холдингами LetterOne и "Альфа-Групп. Официально женат он был один раз. Бизнесмен имеет четверых детей двое рождены от законной жены, еще двое от гражданской.Всего список составили 14 самых богатых неженатых или разведенных мужчин РФ.