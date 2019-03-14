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Минприроды впервые подсчитало стоимость всей нефти и природного газа в России

Специалисты Минприроды России впервые определили стоимость всей нефти и природного газа в государстве. Залежи первого полезного ископаемого оценены ими в 39,6 триллиона рублей, а второго - в 11,3 триллиона.
Минприроды впервые подсчитало стоимость всей нефти и природного газа в России

Эти показатели относятся ко времени конца 2017 года. С будущего года сотрудники Минприроды станут регулярно возобновлять эти сведения. Что касается каменноугольного кокса, стоимость всех его запасов в России составляет около 2 триллионов рублей, алмазов – полтриллиона, почти столько же – золота.

В совокупности все минресурсы и энергоресурсы страны на начало минувшего года оценены специалистами в 55,2 триллиона рублей, а это - 60 % ВВП за позапрошлый год.

В процессе оценивания эксперты применяли доходный метод, заключающийся в определении потенциальной прибыли, в случае если ресурсы будут эксплуатироваться. Обобщающим значением оценки являлся дисконтированный чистый финансовый поток, потенциально получаемый в ходе добычи и продажи полезного ископаемого на всей территории недр.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:04

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