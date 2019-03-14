В Подмосковье на видео попало «изгнание бесов» из клиентки продавцом рыбы





Продавец, преследуя женщину, бьет ее кулаками и поливает водой. При этом торговка прикрикивает: «Вот тебе, дьявол! Сгинь!». Покупательница, попытавшаяся приобрести у нее рыбу, прикрывается капюшоном и уворачивается от «святой» воды и ударов. Жительница Подмосковья хотела укрыться в соседнем здании, но продавец цепко держала ее за пуховик и не отпускала.Унять разбушевавшуюся торговку-«экзорциста» помогли ее коллеги. Причина такого поведения продавца неизвестна. Сотрудники рыбного магазина отказались давать комментарии по этому поводу.