В Подмосковье на видео попало «изгнание бесов» из клиентки продавцом рыбы
В Реутове в Подмосковье продавец набросилась на покупательницу. Сотрудница рыбного павильона, судя по видео в Сети, пыталась изгнать из клиентки «бесов».
Продавец, преследуя женщину, бьет ее кулаками и поливает водой. При этом торговка прикрикивает: «Вот тебе, дьявол! Сгинь!». Покупательница, попытавшаяся приобрести у нее рыбу, прикрывается капюшоном и уворачивается от «святой» воды и ударов. Жительница Подмосковья хотела укрыться в соседнем здании, но продавец цепко держала ее за пуховик и не отпускала.
Унять разбушевавшуюся торговку-«экзорциста» помогли ее коллеги. Причина такого поведения продавца неизвестна. Сотрудники рыбного магазина отказались давать комментарии по этому поводу.
Продавец, преследуя женщину, бьет ее кулаками и поливает водой. При этом торговка прикрикивает: «Вот тебе, дьявол! Сгинь!». Покупательница, попытавшаяся приобрести у нее рыбу, прикрывается капюшоном и уворачивается от «святой» воды и ударов. Жительница Подмосковья хотела укрыться в соседнем здании, но продавец цепко держала ее за пуховик и не отпускала.
Унять разбушевавшуюся торговку-«экзорциста» помогли ее коллеги. Причина такого поведения продавца неизвестна. Сотрудники рыбного магазина отказались давать комментарии по этому поводу.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:24