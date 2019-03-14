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В Подмосковье на видео попало «изгнание бесов» из клиентки продавцом рыбы

В Реутове в Подмосковье продавец набросилась на покупательницу. Сотрудница рыбного павильона, судя по видео в Сети, пыталась изгнать из клиентки «бесов».
В Подмосковье на видео попало «изгнание бесов» из клиентки продавцом рыбы

Продавец, преследуя женщину, бьет ее кулаками и поливает водой. При этом торговка прикрикивает: «Вот тебе, дьявол! Сгинь!». Покупательница, попытавшаяся приобрести у нее рыбу, прикрывается капюшоном и уворачивается от «святой» воды и ударов. Жительница Подмосковья хотела укрыться в соседнем здании, но продавец цепко держала ее за пуховик и не отпускала.

Унять разбушевавшуюся торговку-«экзорциста» помогли ее коллеги. Причина такого поведения продавца неизвестна. Сотрудники рыбного магазина отказались давать комментарии по этому поводу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:24

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