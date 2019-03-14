В Челябинске родитель прихватил в детсад пистолет для «разборок» с охранником





Накануне отец ребенка, посещающего один из детских садов Челябинска, повздорил с молодым человеком. Между ними произошла серьезная словесная перепалка. Наутро мужчина явился в дошкольное учреждение, прихватив пистолет, и стал размахивать им перед охранником, угрожая ему расправой.На место инцидента по сигналу прибыли сотрудники фирмы «Витязь» и быстро успокоили родителя, который вел себя не совсем адекватно. Информацией о происшествии поделились представители данного охранного предприятия.