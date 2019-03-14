В Челябинске родитель прихватил в детсад пистолет для «разборок» с охранником
В Челябинске 14 марта около 08:00 на пульт охранной службы поступил сигнал о вооруженном мужчине в стенах детского сада. Родитель одного из воспитанников принес оружие, чтобы разобраться с охранником.
Накануне отец ребенка, посещающего один из детских садов Челябинска, повздорил с молодым человеком. Между ними произошла серьезная словесная перепалка. Наутро мужчина явился в дошкольное учреждение, прихватив пистолет, и стал размахивать им перед охранником, угрожая ему расправой.
На место инцидента по сигналу прибыли сотрудники фирмы «Витязь» и быстро успокоили родителя, который вел себя не совсем адекватно. Информацией о происшествии поделились представители данного охранного предприятия.
Накануне отец ребенка, посещающего один из детских садов Челябинска, повздорил с молодым человеком. Между ними произошла серьезная словесная перепалка. Наутро мужчина явился в дошкольное учреждение, прихватив пистолет, и стал размахивать им перед охранником, угрожая ему расправой.
На место инцидента по сигналу прибыли сотрудники фирмы «Витязь» и быстро успокоили родителя, который вел себя не совсем адекватно. Информацией о происшествии поделились представители данного охранного предприятия.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:01