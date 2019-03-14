«Лаборатория Касперского» нашла недостаток в операционной системе Windows





Работники компании обнаружили в операционной системе уязвимость, о которой ранее не было известно. Предполагается, что она была использована для нападения киберпреступников на конкретную выбранную ими цель. Ранее они проводились сотрудниками спецслужб FruityArmor и SandCat.Отмечается, что злоумышленики разработали специальную программу -эксплойт для внедрения уязвимости в Windows 8 и Windows 10. Благодаря ей, кибергруппировка имела полный доступ к ПК, который атаковали.Компания уже передала информацию об уязвимости в корпорацию Microsoft.Издание News.ru написало, что «Лаборатория Касперского» создает свою мобильную операционную систему на базе уже существующей KasperskyOS, которую можно будет использовать на нескольких устройствах, в том числе и на телефонах.