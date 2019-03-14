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Квантовый эксперимент опроверг существование объективной реальности

Квантовый эксперимент британских учёных опроверг факт существования объективной реальности. Физикам удалось доказать теорию Юджина Вигнера.
Квантовый эксперимент опроверг существование объективной реальности

Сотрудники Университета Хариота - Уатта в британском Эдинбурге подтвердили, что объективной реальности нет. По теории Вигнера, два разных наблюдателя могут одновременно видеть одну физическую систему в противоположных состояниях. Если в лаборатории учёный измерит поляризацию фотона, то она будет горизонтальной либо вертикальной. Однако для его друга вне комнаты объект находится в суперпозиции даже после окончания замеров, согласно интерференционному эксперименту.

Таким образом, два человека пребывают в разных реальностях, противоречащих друг другу. Исследователям из Эдинбурга понадобились две лаборатории и шесть запутанных фотонов для повторения опыта.

В помещении один учёный узнавал поляризацию фотона, фиксируя результат. Его коллега измерял помехи, определяя, имеет ли место суперпозиция. Как показал опыт, обе реальности действительно существовали одновременно, поэтому говорить о единой объективной реальности для всех людей нельзя.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:19

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