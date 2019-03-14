Квантовый эксперимент опроверг существование объективной реальности





Сотрудники Университета Хариота - Уатта в британском Эдинбурге подтвердили, что объективной реальности нет. По теории Вигнера, два разных наблюдателя могут одновременно видеть одну физическую систему в противоположных состояниях. Если в лаборатории учёный измерит поляризацию фотона, то она будет горизонтальной либо вертикальной. Однако для его друга вне комнаты объект находится в суперпозиции даже после окончания замеров, согласно интерференционному эксперименту.Таким образом, два человека пребывают в разных реальностях, противоречащих друг другу. Исследователям из Эдинбурга понадобились две лаборатории и шесть запутанных фотонов для повторения опыта.В помещении один учёный узнавал поляризацию фотона, фиксируя результат. Его коллега измерял помехи, определяя, имеет ли место суперпозиция. Как показал опыт, обе реальности действительно существовали одновременно, поэтому говорить о единой объективной реальности для всех людей нельзя.