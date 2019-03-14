МИД Швеции потребовал от посла РФ выслать из страны дипломата из-за подозрений в шпионаже





Шведа задержала местная полиция, а российскому дипломату порекомендовали выехать из страны, но так как он всё ещё там находился, МИД Швеции в лице Патрика Нильссона лично обратился к российскому послу, потребовав от него ускорить процесс «депортации».Тем не менее, задержанный шведский гражданин отрицает, будто занимался шпионажем после якобы вербовки российскими агентами. Он уверяет, что является сотрудником компании, задействованной в отрасли высоких технологий, а потому имел доступ к информации, которая, как полагают в Службе госбезопасности Швеции, имеет ценность для иностранной разведки.