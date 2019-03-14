МИД Швеции потребовал от посла РФ выслать из страны дипломата из-за подозрений в шпионаже
Представители МИД Швеции потребовали от посла РФ Виктора Татаринцева выслать из их страны дипломата, проведшего встречу с 45-летним гражданином европейского государства в одном из ресторанов Стокгольма. Дело в том, что этого человека подозревают в шпионаже.
Шведа задержала местная полиция, а российскому дипломату порекомендовали выехать из страны, но так как он всё ещё там находился, МИД Швеции в лице Патрика Нильссона лично обратился к российскому послу, потребовав от него ускорить процесс «депортации».
Тем не менее, задержанный шведский гражданин отрицает, будто занимался шпионажем после якобы вербовки российскими агентами. Он уверяет, что является сотрудником компании, задействованной в отрасли высоких технологий, а потому имел доступ к информации, которая, как полагают в Службе госбезопасности Швеции, имеет ценность для иностранной разведки.
Шведа задержала местная полиция, а российскому дипломату порекомендовали выехать из страны, но так как он всё ещё там находился, МИД Швеции в лице Патрика Нильссона лично обратился к российскому послу, потребовав от него ускорить процесс «депортации».
Тем не менее, задержанный шведский гражданин отрицает, будто занимался шпионажем после якобы вербовки российскими агентами. Он уверяет, что является сотрудником компании, задействованной в отрасли высоких технологий, а потому имел доступ к информации, которая, как полагают в Службе госбезопасности Швеции, имеет ценность для иностранной разведки.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:38