Принцесса Беатрис впервые появилась на публике с новым избранником
Принцесса Беатрис впервые появилась на публике со своим новым избранником, миллионером Эдоардо Мапелли-Моцци. Об отношениях дочери герцога Йоркского и наследника графа стало известно прошлой осенью, но прежде пара предпочитала не афишировать свой роман.
Влюблённые посетили гала-концерт, площадкой для проведения которого стала Национальная портретная галерея, патронируемая, к слову, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Сама она также присутствовала на мероприятии, но была раскритикована пользователями Сети за выбор наряда.
Что касается принцессы Беатрис, она появилась на публике в бархатном платье вишнёвого цвета, свободный крой которого дополнила ремнём, подчеркнувшим фигуру. На её спутнике был надет строгий чёрный костюм.
Влюблённые посетили гала-концерт, площадкой для проведения которого стала Национальная портретная галерея, патронируемая, к слову, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Сама она также присутствовала на мероприятии, но была раскритикована пользователями Сети за выбор наряда.
Что касается принцессы Беатрис, она появилась на публике в бархатном платье вишнёвого цвета, свободный крой которого дополнила ремнём, подчеркнувшим фигуру. На её спутнике был надет строгий чёрный костюм.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:43