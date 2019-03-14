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Принцесса Беатрис впервые появилась на публике с новым избранником

Принцесса Беатрис впервые появилась на публике со своим новым избранником, миллионером Эдоардо Мапелли-Моцци. Об отношениях дочери герцога Йоркского и наследника графа стало известно прошлой осенью, но прежде пара предпочитала не афишировать свой роман.
Принцесса Беатрис впервые появилась на публике с новым избранником

Влюблённые посетили гала-концерт, площадкой для проведения которого стала Национальная портретная галерея, патронируемая, к слову, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Сама она также присутствовала на мероприятии, но была раскритикована пользователями Сети за выбор наряда.

Что касается принцессы Беатрис, она появилась на публике в бархатном платье вишнёвого цвета, свободный крой которого дополнила ремнём, подчеркнувшим фигуру. На её спутнике был надет строгий чёрный костюм.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:43

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