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Звезда «Голоса» Севиль Велиева отказалась выступать перед олигархами в белье за 5 млн рублей

Севиль Велиева в одном из интервью рассказала, что недавно ей предложили выступить перед олигархами на корпоративе в нижнем белье за 5 млн рублей. Звезда популярного шоу «Голос» решила отказаться, несмотря на крупную сумму.

Звезда «Голоса» Севиль Велиева отказалась выступать перед олигархами в белье за 5 млн рублей

Севиль Велиева прославилась после участия на проекте «Голос» в 2014 году. Молодая и харизматическая исполнительница произвела впечатление на Диму Билана, и на Леонида Агутина, что помогло ей дойти до раунда нокаутов. Участие в шоу помогло Велиевой обрести популярность и теперь она активно выступает с концертами.

Артистка призналась журналистам, что несколько дней назад один известный олигарх обратился к ней с предложением: выступить в нижнем белье на закрытой вечеринке за 3 млн долларов, после отказа менеджер бизнесмена поднял сумму вознаграждения до 5 млн. Звезда «Голоса» и на этот раз дала отрицательный ответ.

По словам Велиевой, подобные предложения и участие в таких корпоративах – это недостойно ее, хотя лично знакома с девушками, с легкостью соглашающимися на условия миллионеров. Певица сообщила, что их называют «поющими трусами», а она такой «славы» себе не желает. Артистка уверена, что в мире шоубиза можно добиться успеха и без содействия влиятельных и обеспеченных людей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:33

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