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Вера Брежнева никогда не считала себя украинской певицей

Вера Брежнева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» призналась, украинской певицей она себя никогда не считала, хотя является уроженкой Днепропетровской области. Сама страна тоже, отметила артистка, никогда не воспринимала ее как звезду «своего» шоу-бизнеса.
Вера Брежнева никогда не считала себя украинской певицей

В репертуаре исполнительницы нет ни одной композиции на украинском языке. Знаменитость не участвовала в фестивалях «Песня года». Оказавшись в январе 2003 года в «ВИА Гре», Брежнева гастролировала с группой группы по всему СНГ, исколесила весь мир. Первый концерт коллектива состоялся на площадке Санкт-Петербурга.
Вера Брежнева никогда не считала себя украинской певицей

Заявление уроженки Днепропетровской области задело «за живое» украинских интернет-пользователей. Многие набросились на артистку с критикой, напомнили о песне в ее исполнении на языке страны, где она родилась, из мюзикла «Сорочинская ярмарка». Некоторые нелестно отозвались о вокальных данных исполнительницы, отметив, мол, Брежневу не только украинской, но и вообще певицей «сложно назвать».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:19

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