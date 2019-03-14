Вера Брежнева никогда не считала себя украинской певицей





В репертуаре исполнительницы нет ни одной композиции на украинском языке. Знаменитость не участвовала в фестивалях «Песня года». Оказавшись в январе 2003 года в «ВИА Гре», Брежнева гастролировала с группой группы по всему СНГ, исколесила весь мир. Первый концерт коллектива состоялся на площадке Санкт-Петербурга.Заявление уроженки Днепропетровской области задело «за живое» украинских интернет-пользователей. Многие набросились на артистку с критикой, напомнили о песне в ее исполнении на языке страны, где она родилась, из мюзикла «Сорочинская ярмарка». Некоторые нелестно отозвались о вокальных данных исполнительницы, отметив, мол, Брежневу не только украинской, но и вообще певицей «сложно назвать».