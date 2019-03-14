Во Всемирной паутине произошел сбой в Instagram, WhatsApp и Facebook





Жители всего мира заметили сбой в работе соцсетей. На Facebook не смогло зайти примерно 35% пользователей, у трети не обновлялась новостная лента, а остальная часть получила трудности во время входа на сайт. Неполадки в работе сервисов начались 13 марта около 19:00. Самое большее количество жалоб поступило от россиян, британцев и американцев.Instagram вышел из неисправности вчера около 18:00 по московскому времени. Большее количество проблем связано с лентой новостей и авторизацией.Перебои в WhatsApp сделали невозможным отправить сообщение, фото и другие файлы.Некоторое время назад поступила информация о жалобах на сервис Gmail.