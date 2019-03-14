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ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
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ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов

Эксперты из ООН в своем докладе заявляют, что решить проблему стремительного потребления мировых природных ресурсов могут налоги. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.


ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов

В докладе ООН «Глобальный прогноз ресурсов на 2019 год» рассматриваются тенденции в области природных ресурсов и соответствующие им модели потребления с 1970-х годов. Согласно отчетным данным, за это время население мира удвоилось, а глобальный внутренний продукт значительно увеличился, что повлекло за собой негативные последствия для окружающей среды. Люди стремительно расходуют мировые ресурсы, а потребление жизненно важных материалов утраивается.

Так, в 2017 году каждый человек в самых богатых странах планеты использовал 9,8 тонн материалов, включая нефть, газ, продукты питания и древесину. Рост инфраструктуры и повышение материального уровня жизни в развивающихся государствах и государствах с переходной экономикой, особенно в Азии, усугубили проблему.

ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов

В документе говорится, что налоги могут подтолкнуть людей к рациону на основе растительной пищи, сокращению выбросов парниковых газов, и помочь в борьбе с утратой среды обитания диких животных. Эксперты заявляют, что мировая экономика должна кардинально измениться на глобальном уровне, чтобы ограничить выбросы и избежать «серьезных» последствий потепления.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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