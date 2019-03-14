Семья олимпийской чемпионки Келли Кэтлин пожертвовала ее мозг на исследования травм головы
Семья олимпийской чемпионки по велоспорту Келли Кэтлин приняла решение пожертвовать ее головной мозг на исследования травм головы. Информация об этом опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Родные Келли Кэтлин пожертвовали ее головной мозг Центру BU-CTE для исследований нейродегенеративных заболеваний, вызванных повторными травмами головы. Ранее этот центр изучал мозг нескольких бывших футболистов и обнаружил признаки заболевания главного органа центральной нервной системы из-за повторных ударов в голову почти у всех них.
Семья спортсменки считает, что сотрясение мозга, которое она перенесла в декабре, могло спровоцировать приступ депрессии и стать причиной ее скоропостижной смерти.
23-летняя велосипедистка Келли Кэтлин была участницей команды, которая выиграла титулы чемпионов мира в 2016, 2016, 2018 годах и завоевала серебро на Олимпийских играх 2016 года в Рио. Тело спортсменки было обнаружено на прошлой неделе в комнате на территории кампуса в Стэнфордском университете в Пало-Альто, штат Калифорния.
Родные Келли Кэтлин пожертвовали ее головной мозг Центру BU-CTE для исследований нейродегенеративных заболеваний, вызванных повторными травмами головы. Ранее этот центр изучал мозг нескольких бывших футболистов и обнаружил признаки заболевания главного органа центральной нервной системы из-за повторных ударов в голову почти у всех них.
Семья спортсменки считает, что сотрясение мозга, которое она перенесла в декабре, могло спровоцировать приступ депрессии и стать причиной ее скоропостижной смерти.
23-летняя велосипедистка Келли Кэтлин была участницей команды, которая выиграла титулы чемпионов мира в 2016, 2016, 2018 годах и завоевала серебро на Олимпийских играх 2016 года в Рио. Тело спортсменки было обнаружено на прошлой неделе в комнате на территории кампуса в Стэнфордском университете в Пало-Альто, штат Калифорния.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07