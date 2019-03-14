Семья олимпийской чемпионки Келли Кэтлин пожертвовала ее мозг на исследования травм головы





Родные Келли Кэтлин пожертвовали ее головной мозг Центру BU-CTE для исследований нейродегенеративных заболеваний, вызванных повторными травмами головы. Ранее этот центр изучал мозг нескольких бывших футболистов и обнаружил признаки заболевания главного органа центральной нервной системы из-за повторных ударов в голову почти у всех них.Семья спортсменки считает, что сотрясение мозга, которое она перенесла в декабре, могло спровоцировать приступ депрессии и стать причиной ее скоропостижной смерти.23-летняя велосипедистка Келли Кэтлин была участницей команды, которая выиграла титулы чемпионов мира в 2016, 2016, 2018 годах и завоевала серебро на Олимпийских играх 2016 года в Рио. Тело спортсменки было обнаружено на прошлой неделе в комнате на территории кампуса в Стэнфордском университете в Пало-Альто, штат Калифорния.