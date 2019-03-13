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В Великобритании мужчина едва не умер из-за ушной палочки

Житель Великобритании около пяти лет сильно болел: его мучили мигрени, приступы рвоты, глухота. Причиной плохого самочувствия 31-летнего мужчину оказалась часть застрявшей в ухе ватной палочки, едва не убившей его.
В Великобритании мужчина едва не умер из-за ушной палочки

После особенно серьезного приступа рвоты британца доставили в клинику Ковентри. Незадолго до госпитализации, признался мужчина, он с трудом вспоминал имена знакомых и друзей. При осмотре медики обнаружили у пациента огромный нарыв на голове и сильное воспаление в левом ухе. Больному назначили необходимые процедуры, однако улучшений не последовало.

Специалисты предложили британцу пройти обследование с помощью компьютерной томографии. Снимки показали, что нарыв вызвала часть ватной палочки, застрявшая в ушном канале. Когда это произошло, мужчина не мог сказать точно, но вспомнил, что глохнуть стал около пяти лет назад. Врачи извлекли инородный предмет, чем спасли жизнь пациенту. Спустя десять месяцев после операции житель Великобритании полностью выздоровел.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:29

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