Пух и размер с индейку: Ученые сделали новые открытия о тиранозавре и его детенышах





Последние исследования специалисты представили в Американском музее естественной истории на выставке, посвященной обитавшему на Земле более 66 млн лет назад «царю» динозавров. Как утверждают ученые, у детенышей особи персиковый пух покрывал шею, голову и, возможно, хвост. Образец пера палеонтологи нашли на одной из окаменелостей древнего ящера.Большинство малышей тираннозавра погибали из-за болезней, нападений хищников, несчастных случаев на первом году жизни. Выжившие детеныши их небольшой «индюшки» превращались в хищника, весившего 6-9 т, достигавшего в длину до 13 м, а в высоту – до 4 м. По кольцам на найденных костях из скелета Tyrannosaurus rex ученым удалось определить, что их продолжительность жизни составляла около 30 лет.«Царь» динозавров эволюционировал из большой группы меньших по размеру тираннозавров, обитавших на Земле более 167 млн лет назад. Tyrannosaurus rex, в отличие от предков, имел небольшие передние конечности, так как свою жертву он захватывал мощной челюстью с острыми зубами. Хищник обладал острым обонянием, отличным слухом и зоркими глазами. Тираннозавр не умел бегать, но ходил со скоростью более 40 км/ч, шагая прямыми ногами, подобно слону. Ученые предполагают, что эти древние ящеры имели яркий окрас, и, скорее всего, не ревели, а гудели или кричали.