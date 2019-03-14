Фаблет Galaxy Note 10 от Samsung будет работать в 5G-сетях





Имеются данные, что новинка получит четырёхмодульную основную камеру со специальным датчиком ToF, двойную фронтальную камеру, 6,75-дюймовый дисплей, который загибается на боковые стороны корпуса. Фаблет должен получить оперативную память на 12 Гб. Флеш-накопитель устройства вмещает до 1 Тб памяти.По всей видимости, гаджет Note 10 будет предложен в версиях с процессором вариации Exynos 9820, а также Snapdragon 855. Скорее всего, устройство получит дактилоскопический датчик, который интегрирован непосредственно в область используемого дисплея.