Фаблет Galaxy Note 10 от Samsung будет работать в 5G-сетях
Фаблет версии Galaxy Note 10 бренд Samsung планирует представить в 3 квартале этого года. Устройство должно осуществлять работу в современных 5G-сетях.
Имеются данные, что новинка получит четырёхмодульную основную камеру со специальным датчиком ToF, двойную фронтальную камеру, 6,75-дюймовый дисплей, который загибается на боковые стороны корпуса. Фаблет должен получить оперативную память на 12 Гб. Флеш-накопитель устройства вмещает до 1 Тб памяти.
По всей видимости, гаджет Note 10 будет предложен в версиях с процессором вариации Exynos 9820, а также Snapdragon 855. Скорее всего, устройство получит дактилоскопический датчик, который интегрирован непосредственно в область используемого дисплея.
Имеются данные, что новинка получит четырёхмодульную основную камеру со специальным датчиком ToF, двойную фронтальную камеру, 6,75-дюймовый дисплей, который загибается на боковые стороны корпуса. Фаблет должен получить оперативную память на 12 Гб. Флеш-накопитель устройства вмещает до 1 Тб памяти.
По всей видимости, гаджет Note 10 будет предложен в версиях с процессором вариации Exynos 9820, а также Snapdragon 855. Скорее всего, устройство получит дактилоскопический датчик, который интегрирован непосредственно в область используемого дисплея.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:11