Владимир Ефимов: «Москва играет стратегическую роль в экономическом развитии России





Заммэра по вопросам экономической политики в Правительстве Москвы Владимир Ефимов рассказал о долговременных преимуществах российского мегаполиса, которые являются значимыми для мировых инвесторов. Столица России вышла в национальные лидеры по экономическому росту, при этом обошла такие мегаполисы, как Париж, Сеул, Пекин, Чикаго. Для иностранных инвесторов привлекательными являются налоговая политика, цены на электроэнергию для предприятий, арендные ставки, стоимость топлива – все это обходится примерно в два раза дешевле, чем в крупных городах Европы и Америки. Дальнейшее развитие агломерации, по словам Владимира Ефимова, связано современными производствами, информационными технологиями, сферой услуг и индустрией развлечений. «Москва играет стратегическую роль в экономическом развитии России и значимую – в мире», - отметил Владимир Ефимов, отметив целый ряд привлекательных для иностранных инвесторов моментов.