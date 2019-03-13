Ксению Бородину опять заподозрили в использовании фотошопа

«Бородина, а тебе не надоело так сильно фотошопить свои фотографии?! На некоторых снимках у тебя как будто бы вообще нет носа, а на других отсутствуют щеки..», «Ксюш, зачем ты пользуешься фоторедактором?! Ты же такая красивая женщина!», - продолжают писать в Сети.

Не секрет, что Ксению довольно часто подозревают в использовании фоторедактора, однако телезнаменитость не прекращает видоизменять практически все свои снимки.Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая опять попала под прицел ее недоброжелателей. А все потому, что большинство интернет-пользователей не смогли рассмотреть, где на снимке у Ксении нос, а где щеки.По мнению фолловеров, область щек и носа на одной из последних публикаций ведущей «Дома-2» настолько сильно размыты в фотошопе, что сложно понять, что и где есть.Впрочем, несмотря на огромное количество нелицеприятных высказываний в адрес Бородиной и ее любви к фоторедактору, снимок за несколько часов набрал почти 80 тысяч лайков.К слову, и в этот раз преданные поклонники Ксении пришли своей любимице на помощь. По очереди они начали защищать телеведущую реалити-шоу, указывая на то, что Бородина в своем микроблоге может выкладывать все, что ей угодно.