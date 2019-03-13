В Кемеровской области мужчина расправился с матерью с помощью ножа





Как сообщает СК Кемеровской области, мужчина из Новокузнецка убил собственную мать, нанеся ей несколько ножевых ранений. 56-летняя женщина зашла к сыну в гости, чтобы принести продукты. Хозяин повёл себя агрессивно и так напугал пришедшую, что та бросилась бежать.Кузбассовец настиг мать, стал её избивать и после этого множество раз ударил ножом. Жертва истекла кровью до приезда скорой помощи и скончалась на месте.Мужчина отмылся в ванной от крови, переоделся и сразу после инцидента явился в полицейский участок с повинной. Своей мотивации обвиняемый пока не объяснил.С ним работают психологи и психиатры, проводящие экспертизу. Известно, что задержанный проходил лечение от наркотической зависимости в диспансере. До суда он будет находиться под стражей.