Медики рассказали, почему нельзя пить кофе натощак





Медицинские специалисты опровергли миф о том, что регулярное употребление кофе способно спровоцировать появление гастрита и язвы желудка. Данная информация не была подтверждена, а настоящей причиной язвы оказалась бактерия Helicobacter pylori.По мнению экспертов, людям, страдающим от гастрита, следует быть осторожнее с кофе. Выпитый утром напиток не принесет бодрости, а вызовет спазмы и болезненные ощущения в желудке. Кофеин здесь ни при чем, отметили врачи. В популярном продукте содержится масса хлорогеновых соединений, способствующих большей выработке соляной кислоты. Они могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать изжогу. Неприятные симптомы нередко усиливаются, если после напитка ничего не съесть.Здоровый человек не будет иметь проблем при потреблении 300 мг кофеина. Если нет противопоказаний врача, можно позволить себе пару чашек кофе в день, но на голодный желудок напиток лучше не пить, - заключили специалисты.