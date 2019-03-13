В Санкт-Петербурге от тяжелых травм скончался преподаватель ВШЭ





Житель Санкт-Петербурга, обнаруживший человека в бессознательном состоянии, перетащил его в подъезд дома и до приезда медиков пытался оказывать ему первую помощь. Сотрудники Елизаветинской больницы, куда доставили пострадавшего, диагностировали у него многочисленные переломы, закрытые травмы груди и живота, ушиб головного мозга. Врачи делали все возможное для спасения пациента, но он умер.Личность погибшего установлена - при себе он имел удостоверение преподавателя математики в ВШЭ (Высшая школа экономики). По факту смерти 27-летнего петербуржца проводится расследование. Правоохранители рассматривают несколько версий причин трагедии, включая падение с высоты и избиение.