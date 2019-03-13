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В Санкт-Петербурге от тяжелых травм скончался преподаватель ВШЭ

Ночью 12 марта Выборгском районе Санкт-Петербурга случайный прохожий обнаружил мужчину с серьезными травмами и вызвал ему скорую помощь. Пострадавший, оказавшийся преподавателем ВШЭ, умер.
В Санкт-Петербурге от тяжелых травм скончался преподаватель ВШЭ

Житель Санкт-Петербурга, обнаруживший человека в бессознательном состоянии, перетащил его в подъезд дома и до приезда медиков пытался оказывать ему первую помощь. Сотрудники Елизаветинской больницы, куда доставили пострадавшего, диагностировали у него многочисленные переломы, закрытые травмы груди и живота, ушиб головного мозга. Врачи делали все возможное для спасения пациента, но он умер.

Личность погибшего установлена - при себе он имел удостоверение преподавателя математики в ВШЭ (Высшая школа экономики). По факту смерти 27-летнего петербуржца проводится расследование. Правоохранители рассматривают несколько версий причин трагедии, включая падение с высоты и избиение.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:44

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