В Уфе мать выбросила из окна девятого этажа 2-летнюю дочь
21-летняя жительница Уфы, утром 13 марта, предположительно, выбросившая свою малолетнюю дочь из окна девятого этажа, подозревается в попытке убийства. 2-летняя девочка выжила, но находится в тяжелом состоянии.
На пульт экстренных служб региона поступил сигнал о падении с высоты маленького ребенка и молодой женщины. К месту инцидента сразу же прибыли правоохранители и скорая помощь. Пострадавших госпитализировали. Медики отметили, жизнь упавшей с девятого этажа девочки спас сугроб под окном, но ее состояние остается тяжелым.
Расследованием дела занимается СК РФ по Башкирии. Мать ребенка подозревается в покушении на убийство. После доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям молодой жительницы Уфы.
На пульт экстренных служб региона поступил сигнал о падении с высоты маленького ребенка и молодой женщины. К месту инцидента сразу же прибыли правоохранители и скорая помощь. Пострадавших госпитализировали. Медики отметили, жизнь упавшей с девятого этажа девочки спас сугроб под окном, но ее состояние остается тяжелым.
Расследованием дела занимается СК РФ по Башкирии. Мать ребенка подозревается в покушении на убийство. После доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям молодой жительницы Уфы.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:19