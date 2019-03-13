В Уфе мать выбросила из окна девятого этажа 2-летнюю дочь





На пульт экстренных служб региона поступил сигнал о падении с высоты маленького ребенка и молодой женщины. К месту инцидента сразу же прибыли правоохранители и скорая помощь. Пострадавших госпитализировали. Медики отметили, жизнь упавшей с девятого этажа девочки спас сугроб под окном, но ее состояние остается тяжелым.Расследованием дела занимается СК РФ по Башкирии. Мать ребенка подозревается в покушении на убийство. После доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям молодой жительницы Уфы.