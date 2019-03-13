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В Сети опубликовали снимки армейского внедорожника «Скорпион – 2М», так и не ставшего заменой УАЗам

В Сети обнародовали первые фото внедорожника «Скорпион – 2М». Автомобили, разработанные ЗАО «Корпорация Защита», должны были заменить знаменитые УАЗы в российской армии.
В Сети опубликовали снимки армейского внедорожника «Скорпион – 2М», так и не ставшего заменой УАЗам

Как сообщает «Слово и дело», на опубликованных кадрах изображен внедорожник, первые прототипы которого отправили на испытания в Вооруженные силы РФ в 2011 году. Автомобиль решили доработать и выпустить в трех вариациях. Первую модель – «Скорпион – 2 М» представили во время выставки «Вездеход – 2013». Все три модификации внедорожника: бронированный «ЛША-2Б», «ЛША-1», «ЛША-2» должны поступить в подразделения МВД и других силовых органов.

«Скорпион» может перевозить шестерых человек, размещенных в кузове на креслах, которые защищены от мин. В кабине при этом могут находиться еще двое. Боевой автомобиль мог комплектоваться пулеметами «Корд» и «Печенег», а также гранатометом «Пламя». Грузоподъемность внедорожника составляла порядка тысячи килограммов.

Машина отечественного производства могла похвастаться неплохой броневой защитой пятого класса. Она выдерживала попадание винтовочных пуль калибра 7.62x54R, имела противоминный поддон. Благодаря польскому турбированному мотору Andoria «Скорпион» мог разгоняться до 130 км/ч по трассе и до 80 км/ч по бездорожью.

«Скорпион – 2М» так и не стал преемником УАЗов. В серийном производстве Министерство обороны РФ оказалось не заинтересованным, но отдельные экземпляры боевой машины все же используются некоторыми спецподразделениями.



 
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Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:17

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