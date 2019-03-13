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Учёные рассказали, как можно остановить старение

Исследователи рассказали, как можно людям остановить старение. По словам учёных, на здоровье человека негативно влияет курение.
Учёные рассказали, как можно остановить старение

При этом курящие люди быстрее стареют. Никотин может провоцировать развитие множественных легочных, а также опасных сердечных болезней. Ещё от него страдает человеческая кожа. Вследствие курения сужаются сосуды, нарушается обращение крови, рано появляются морщины. В сохранении молодости также могут помочь положительные эмоции. Для этого следует больше общаться с различными приятными и интересными людьми, иметь хобби, а также заниматься своими любимыми делами. За счёт своего совершенствования, развития своих талантов, задействования себя в новых интересных сферах деятельности люди смогут улучшить умственную способность, при этом укрепив память. По словам специалистов, ментальная составляющая человеческой молодости очень важна, как и физическая.

Чтобы иметь хорошую физическую форму, следует придерживаться активного образа жизни. Любого рода физическая активность помогает сохранить хороший внешний вид даже в позднем возрасте. Также специалисты советуют максимально грамотно пользоваться косметикой, избегая излишнего вредного загара. Очень важно следить людям за состоянием собственных зубов.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:55

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