Учёные рассказали, как можно остановить старение





При этом курящие люди быстрее стареют. Никотин может провоцировать развитие множественных легочных, а также опасных сердечных болезней. Ещё от него страдает человеческая кожа. Вследствие курения сужаются сосуды, нарушается обращение крови, рано появляются морщины. В сохранении молодости также могут помочь положительные эмоции. Для этого следует больше общаться с различными приятными и интересными людьми, иметь хобби, а также заниматься своими любимыми делами. За счёт своего совершенствования, развития своих талантов, задействования себя в новых интересных сферах деятельности люди смогут улучшить умственную способность, при этом укрепив память. По словам специалистов, ментальная составляющая человеческой молодости очень важна, как и физическая.Чтобы иметь хорошую физическую форму, следует придерживаться активного образа жизни. Любого рода физическая активность помогает сохранить хороший внешний вид даже в позднем возрасте. Также специалисты советуют максимально грамотно пользоваться косметикой, избегая излишнего вредного загара. Очень важно следить людям за состоянием собственных зубов.