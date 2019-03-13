Mercedes-AMG вывел на тесты обновленный E63 2021 модельного года
На тесты вышел автомобиль Mercedes-AMG E63 2021 модельного года. Немецкая новинка получила небольшие изменения сзади и спереди. Кроме этого, производитель поработал над увеличением мощности.
Седан нынешней генерации Mercedes-Benz E-Class дебютировал в 2016 году. Недавно в Сети появились шпионские снимки его новой модификации. Доказательством того, что испытания проходит «заряженная» версия автомобиля бизнес-класса, является присутствие тормозных роторов, поперечно просверленных как сзади, так и спереди, присутствуют красные суппорты.
На багажнике, если присмотреться, присутствует тонкий спойлер, выхлопные трубы здесь четвертные, там же находится диффузор, размещены рестайлинговые задние фонари. Ожидается, что передняя часть также получит небольшие изменения. В целом E63 будет напоминать актуальную модель. Существенно станет отличаться дизайн переднего освещения.
Что касается салона седана, то в нем появится улучшенная информационно-развлекательная система MBUX, иной руль, другая центральная консоль. О моторной гамме пока ничего не сообщается, видимо производитель решил использовать 4-литровую турбированную «восьмерку», способную выдавать 603 лошадиных силы. При таких показателях автомобиль будет набирать первые 100 километров за три секунды.
Седан нынешней генерации Mercedes-Benz E-Class дебютировал в 2016 году. Недавно в Сети появились шпионские снимки его новой модификации. Доказательством того, что испытания проходит «заряженная» версия автомобиля бизнес-класса, является присутствие тормозных роторов, поперечно просверленных как сзади, так и спереди, присутствуют красные суппорты.
На багажнике, если присмотреться, присутствует тонкий спойлер, выхлопные трубы здесь четвертные, там же находится диффузор, размещены рестайлинговые задние фонари. Ожидается, что передняя часть также получит небольшие изменения. В целом E63 будет напоминать актуальную модель. Существенно станет отличаться дизайн переднего освещения.
Что касается салона седана, то в нем появится улучшенная информационно-развлекательная система MBUX, иной руль, другая центральная консоль. О моторной гамме пока ничего не сообщается, видимо производитель решил использовать 4-литровую турбированную «восьмерку», способную выдавать 603 лошадиных силы. При таких показателях автомобиль будет набирать первые 100 километров за три секунды.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:10