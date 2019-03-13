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Алексей Воробьев назвал авто кормильцем семьи

Певец Алексей Воробьев поделился на своей страничке в Instagram о том, чем для него является машина. Он сказал, что автомобиль считает кормильцем семьи, так как в детстве его отец зарабатывал деньги способом частного извоза.
Алексей Воробьев назвал авто кормильцем семьи

Российский исполнитель, актер и режиссер Алексей Воробьев в январе отметил свой 31 день рождения. Он всегда отличался как автолюбитель. Даже авария в 2013 году в Лос-Анджелесе, после которой его парализовало, и он заново учился ходить, не отбила привязанность к красивым средствам передвижения. Любовь к машинам у артиста появилась еще с малых лет, когда его отец зарабатывал деньги с помощью частного извоза, чем стал для сына примером. Сейчас знаменитость признается, что у него автомобили ассоциируются с кормильцем и даже членом семьи.

Публикация собрала множество комментариев. Поклонникам понравился рассказ актера, и они поблагодарили его за трогательные чувства.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:11

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