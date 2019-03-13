Специалист: Россия может избавиться от доллара, используя опыт Советского Союза
Россия может окончательно избавиться от доллара, если будет использовать опыт Советского Союза. Так считает экономист Валентин Катасонов, заявивший, что одного запрета руководства страны в этой ситуации будет недостаточно.
Как передает «Политэксперт», Россия может отказаться от использования американской валюты. По мнению Валентина Катасонова, этот процесс является очень сложным, тем не менее найти выход из сложившейся ситуации можно. Для дедолларизации следует вывести денежные единицы США за пределы российской экономики.
Эксперт отметил, что несмотря на конституционный запрет обращения других валют, кроме рубля, в стране активно проводят сделки с иностранной валютой, выдают кредиты в долларах и размещают депозиты. Все перечисленное подтверждает «превосходство» иностранных денег над национальными.
Страна должна избавиться от долларовой зависимости, полагает Катасонов. Необходимо использовать американскую валюту в качестве расчетной единицы во внешней торговле государства. Таким образом последнее станет единственным держателем доллара. Важно, чтобы все физические и юридические лица получали кредиты только в рублях, тогда проблема с поступлением долларов в оборот будет решена. Это называется «немецкая денежно-кредитная модель», - отметил эксперт.
Иностранные денежные единицы, выведенные за пределы внутренней российской экономики, смогут стать инструментом во внешних торговых сделках. Доллар, в таком случае, по отношению к рублю должен иметь фиксированный курс. Такая ситуация была в СССР и опыт имел свои плоды, - заключил экономист.
Как передает «Политэксперт», Россия может отказаться от использования американской валюты. По мнению Валентина Катасонова, этот процесс является очень сложным, тем не менее найти выход из сложившейся ситуации можно. Для дедолларизации следует вывести денежные единицы США за пределы российской экономики.
Эксперт отметил, что несмотря на конституционный запрет обращения других валют, кроме рубля, в стране активно проводят сделки с иностранной валютой, выдают кредиты в долларах и размещают депозиты. Все перечисленное подтверждает «превосходство» иностранных денег над национальными.
Страна должна избавиться от долларовой зависимости, полагает Катасонов. Необходимо использовать американскую валюту в качестве расчетной единицы во внешней торговле государства. Таким образом последнее станет единственным держателем доллара. Важно, чтобы все физические и юридические лица получали кредиты только в рублях, тогда проблема с поступлением долларов в оборот будет решена. Это называется «немецкая денежно-кредитная модель», - отметил эксперт.
Иностранные денежные единицы, выведенные за пределы внутренней российской экономики, смогут стать инструментом во внешних торговых сделках. Доллар, в таком случае, по отношению к рублю должен иметь фиксированный курс. Такая ситуация была в СССР и опыт имел свои плоды, - заключил экономист.
Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:48