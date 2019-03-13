В Таганроге в результате падения из окна 17 этажа погиб мужчина
В городе Таганрог мужчина насмерть разбился после падения из окна 17 этажа. Инцидент произошел вчера, 12 марта, в одном из домов, находящемся на улице Ломоносова.
Личность погибшего уже идентифицирована, им оказался 44-летний местный житель. Очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи, обнаружив на земле мужчину без признаков жизни. Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали его смерть. Пока не установлено, что стало причиной падения.
По факту случившегося следователи проводят проверку.
Личность погибшего уже идентифицирована, им оказался 44-летний местный житель. Очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи, обнаружив на земле мужчину без признаков жизни. Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали его смерть. Пока не установлено, что стало причиной падения.
По факту случившегося следователи проводят проверку.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:18