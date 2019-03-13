АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

В Таганроге в результате падения из окна 17 этажа погиб мужчина

В городе Таганрог мужчина насмерть разбился после падения из окна 17 этажа. Инцидент произошел вчера, 12 марта, в одном из домов, находящемся на улице Ломоносова.
В Таганроге в результате падения из окна 17 этажа погиб мужчина

Личность погибшего уже идентифицирована, им оказался 44-летний местный житель. Очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи, обнаружив на земле мужчину без признаков жизни. Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали его смерть. Пока не установлено, что стало причиной падения.

По факту случившегося следователи проводят проверку.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе мать выбросила из окна девятого
В Сети опубликовали снимки армейского
Юлию Началову ввели в искусственную кому
Mercedes-AMG вывел на тесты обновленный
Лолита попросила у государства скидки
Учёные рассказали, как можно остановить
Эвелина Бледанс рассказала о состоянии
Ксения Собчак и Дарья Мороз
Специалист: Россия может избавиться от
Александр Маршал согласен с призвавшим
Любовь Толкалина тепло вспомнила о
Флагманский смартфон Vivo X27 выпустят
Эксперты рассказали, как оформить
Мать Юлии Началовой подтвердила
Ольга Бузова выступит на открытии ТРЦ
В Таганроге в результате падения из
«Не знала, как подойти»: Диана Гурцкая
В России создали первый в мире iPhone с
В Новосибирской области посудомойка в
Эксперты назвали ожидаемые в России
Ксения Бородина опять похвасталась, что
Сергей Лазарев порадовал фанатов фото
Глава ГИБДД выступил в поддержку
Jeep готовит к выпуску новый 7-местный
Эдита Пьеха рассказала о лечении внука
Отражение Солнца названо безопасным
ООН высказалась об атмосфере
Филипп Киркоров не пропускает ни одного
Vertex открыл в России сеть магазинов
Размер среднего чека увеличился в
Просмотреть все новости